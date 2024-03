Samb, altra sfida da non sbagliare

"E’ un mese che non giochiamo in casa, quindi c’è tanta voglia di tornare a giocare davanti al nostro pubblico e di fare una gran partita e una gran prestazione. Sarà una partita sicuramente non semplice e dovremo essere noi bravi a giocare un’ottima gara. Affrontiamo una squadra che gioca meglio fuori casa che in casa, una squadra che gioca anche bene, dovremo stare molto attenti e fare un’ottima prestazione". Così il tecnico Maurizio Lauro, ieri, al termine della rifinitura ha presentato l’impegno che attende, oggi, i rossoblù. La Samb torna a giocare al Riviera davanti al suo pubblico. L’ultima gara in casa disputata dalla squadra di Lauro il 4 febbraio, contro il Vastogirardi (3-0). Poi la sosta e due trasferte consecutive (a Fossombrone e Riccione). Avversario di turno il Real Monterotondo, quartultimo in classifica, ma che in trasferta rende meglio che in casa e che a San Benedetto, lo ha già detto il tecnico Dario Polverini, "non verrà a farsi le foto in un bellissimo stadio, ma a giocarsi la vita, sportivamente parlando". Il Real Monterotondo è a caccia di punti salvezza, domenica scorsa ha perso in casa contro la Vigor Senigallia, vanta la peggior difesa del girone, ben 45 le reti subite dai laziali. La Samb dovrà saper far valere la sua superiorità offensiva, d’altra parte, all’opposto, ha il miglior attacco del girone con 46 gol realizzati. Ventidue i convocati tra i rossoblù, escluso per scelta tecnica il centrocampista Barberini. Gruppo al completo col rientro di Fabbrini, che dopo la frattura al naso scenderà in campo indossando una maschera protettiva in carbonio. Anche se probabilmente l’attaccante partirà dalla panchina. Lauro dovrebbe, infatti, optare per lo stesso undici che ha battuto lo United Riccione domenica scorsa. Dunque in difesa sarebbe confermato Pezzola al fianco di Sirri con Sbardella. In mezzo al campo, come anticipato in settimana, c’è Bontà che scalpita e potrebbe insidiare il posto di Scimia. Davanti, dunque, con Senigagliesi e Martiniello agirebbe ancora Battista, come a Riccione. Fabbrini e Tomassini subentreranno a gara in corso. Se dei dubbi di formazione ancora li ha, Lauro, li scioglierà in mattinata. Fischio d’inizio alle 15. A dirigere l’incontro sarà Simone Di Renzo di Bolzano.

