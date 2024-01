Sanità, Grinta riprende le redini: confermati Bianchi e Carelli

Fermo, 5 gennaio 2024 – Due figure professionali assolutamente di qualità e già al lavoro per le tante partite aperte della sanità fermana. È partito da qui il direttore generale Ast Fermo, Roberto Grinta, tornato alla guida della sanità fermana dal primo gennaio, per confermare Simona Bianchi e Alberto Carelli rispettivamente alla guida della Direzione sanitaria e di quella amministrativa dell’Ast fermana.

Il direttore generale Ast Fermo, Roberto Grinta

Grinta, ha subito provveduto, con specifiche determine, a confermare, nei ruoli di direttore sanitario e amministrativo entrambi, proprio per dare continuità ad un lavoro già impostato, come ha confermato lo stesso Grinta: "Due conferme che arrivano sulla scia dell’ottimo lavoro svolto in questi mesi dalla dottoressa Bianchi e dal dottor Carelli di cui ringrazio, ovviamente, anche il mio predecessore, Gilberto Gentili. Due figure, quelle di Bianchi e Carelli, dalle indiscusse qualità umane e professionali che sicuramente continueranno ad apportare il loro determinante contributo per la sanità fermana nel solco della continuità lavorativa a beneficio dell’intero territorio fermano. Ci attendono, infatti, da qui ai prossimi anni, importanti sfide. E la loro presenza rappresenterà sicuramente un valore aggiunto per centrare gli obiettivi che ci siamo prefissati".

Il direttore generale, il giorno stesso del suo insediamento, si è recato in visita all’ospedale Murri di Fermo, partendo dal reparto del Pronto soccorso "per trasmettere la vicinanza, non solo a parole ma anche con i fatti, al personale sanitario, e per avere un quadro assolutamente attuale e aggiornato sulle criticità e sui punti di forza del nostro ospedale, a partire proprio dal suo Pronto soccorso, in modo da poter affrontare con la maggiore tempestività ed efficacia possibile gli eventuali problemi".

Il direttore generale è poi tornato all’ospedale Murri insieme al direttore sanitario per una visita generale al nosocomio fermano. E in programma sono già state inserite visite ai vari Distretti "per una sanità territoriale sempre più efficiente e in grado di fornire adeguate e puntuali risposte ai cittadini e a un intero territorio".

a. m.