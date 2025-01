Scarfini fa i conti con il Bilancio: "Tassazione bassa, liberi d’investire"

Un bilancio approvato in tempo record, con un avanzo di amministrazione importante. è soddisfatto l’assessore al bilancio del Comune di Fermo Alberto Maria Scarfini che fa il punto dell’attività svolta nell’anno appena trascorso, partendo proprio dall’approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 nella seduta del Consiglio Comunale dello scorso 18 dicembre, "approvazione che ha confermato la città di Fermo fra le prime ad approvare questo fondamentale atto programmatico nell’anno antecedente l’annualità di riferimento". L’avanzo di amministrazione presunto è di 16 milioni di euro, 800 mila euro l’avanzo libero, invariate Imu e Irpef, con esenzione estesa anche in questo bilancio fino a 9 mila euro. Secondo Scarfini, si tratta di "un risultato importante che consente all’amministrazione di fare investimenti e di guardare sempre più al futuro, con una tassazione bassa, che tiene conto di famiglie, di fragilità, di situazioni sociali di necessità, di disagio, di giovani, di studenti e di opere pubbliche per la città". Una città che fa attenzione a chi è in difficoltà, per esempio permettendo di dilazione rate già concesse, confermando anche la soglia di esenzione a novemila euro per l’addizionale comunale Irpef: "E’ stata confermata anche la misura della Tari per le famiglie con figli universitari, titolari di contratto di affitto nella sede universitaria. Tale misura ha permesso di intervenire in maniera significativa a favore dei nuclei dei cittadini residenti, si è aperto un nuovo bando per richiedere l’esenzione, la scadenza è il 18 febbraio e permette di scorporare dal calcolo della rata il giovane che studia fuori".

Scarfini ricorda che sono stati destinati circa 36 mila euro per il sostegno alle famiglie con Isee inferiore a 19.000 euro per il pagamento della terza rata Tari, così come sono state confermate le tariffe dei vari tributi comunali e le agevolazioni già esistenti. Importante il fondo di emergenza di 70mila euro per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione da parte dei nuclei familiari a basso reddito, nonostante nel 2024 ci sia stato un taglio di finanziamenti statali pari a oltre 240mila euro.

"Il bilancio di previsione 2025-2027 dimostra ancora una volta l’attenzione di questa Amministrazione nei confronti della città e dell’intera comunità con misure e investimenti che riguardano i principali aspetti della vita cittadina. Un bilancio che concentra molte risorse e che tiene in debita considerazione le fasce più deboli ed il sociale, che in questi anni abbiamo sempre ritenuto di grande importanza con azioni concrete. Va ricordato che Imu e Iperf sono rimaste invariate, sono previsti investimenti per il biodigestore, per l’edilizia scolastica della città, prossimi interventi ad esempio per la "Da Vinci-Ungaretti", per il ponte Girola-Campiglione, con Iti Urbani gli interventi a Fontevecchia e Girfalco e per il waterfront Casabianca, per l’impiantisca e l’edilizia sportiva, ad esempio quella della costa nord, solo per ricordarne alcuni. Un bilancio con cui questa amministrazione considera necessità, bisogni e investimenti per la crescita e lo sviluppo dell’intera comunità".

a.m.