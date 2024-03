Scarseggiano i loculi, parte l’interrogazione

Fra gli argomenti discussi nell’ultimo Consiglio comunale di Montegiorgio, l’interrogazione del gruppo di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’ dedicata alla gestione dei cimiteri sul territori, argomento che ha raccolto interesse, aprendo anche un fronte aspro di confronto fra le parti. "Negli ultimi mesi abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte dei cittadini – spiega Claudio Ferracuti, capogruppo di minoranza – che si sono detti preoccupati del fatto che a Montegiorgio al momento non ci sono disponibili loculi per accogliere le salme di persone care. Considerato che il numero dei decessi annuo a Montegiorgio è comunque un numero considerevole, l’argomento deve essere affrontato. I cittadini saranno costretti a portare altrove le salme dei loro congiunti e questo rappresenta un disservizio. Stessa storia per chi chiede spazio per la tumulazione a terra".

Sull’argomento è intervenuto il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Alan Petrini, che ha effettuato una relazione sulla situazione in corso d’opera sul territorio comunale. "Quella dei loculi è purtroppo una necessità – spiega Petrini – e da tempo ci siamo mossi aprendo un bando per la realizzazione di 192 nuovi loculi. Su questo fronte però abbiamo ravvisato dei rallentamenti, ciò a seguito dell’aumento dei costi delle materie prime, il prezzario ha subito vari ritocchi e le ditte interessate al bando hanno atteso. Sembra però che la pratica sia ripartita. Ci stiamo muovendo su un altro fronte, infatti, attraverso due bandi separati abbiamo attenuto altrettanti finanziamenti uno di 1.800.000 euro per il cimitero del capoluogo e uno di 800.000 euro per il cimitero della frazione di Alteta, destinati alla riqualificazione della parti storiche delle strutture che presentavano necessità di interventi manutentivi causati dall’usura del tempo. Questi lavori oltre a riqualificare i cimiteri ci consentiranno di recuperare loculi che nel frattempo saranno andati in scadenza e quindi riutilizzabili, dopo ovviamente gli interventi che ne riqualificheranno anche il contesto architettonico. In sostanza nei prossimi anni Montegiorgio potrà contare su circa 750 nuovi loculi, il tutto senza consumo di suolo".

La relazione però non ha trovato da parte della minoranza lo stesso appagamento esposto dall’Amministrazione. "Non siamo soddisfatti – conclude Ferracuti – nel prossimo futuro avremo nuovi loculi, ma nel frattempo dove porteremo in nostri cari".

Alessio Carassai