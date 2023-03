Scivola e rotola giù per le scale: paura per un anziano

Anziano cade dalle scale in casa, interviene l’eliambulanza. Per cause accidentali intorno alle 12,15 di ieri un uomo di 87 anni residente a Montottone in località Madonna delle Grazie, mentre scendeva dalla scale di casa è scivolato e dopo aver perso l’equilibrio è caduto sbattendo a terra violentemente prima di arrestare la sua corsa sul pianerottolo. I familiari hanno subito lanciato l’allarme anche perché l’uomo lamentava dolore in diverse parti del corpo, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’auto medica della Croce Azzurra e i volontari della Misericordia di Montegiorgio che hanno prestato le prime cure. I medici valutate le condizioni dell’uomo e soprattutto la dinamica e i colpi ricevuti a seguito della caduta, hanno allertato l’eliambulanza atterrata qualche minuto più tardi presso il campo sportivo di Montottone, dove i volontari hanno trasportato l’anziano per affidarlo al personale dell’elisoccorso. Al momento dell’imbarco l’uomo era vigile e rispondeva alle domande dei medici.