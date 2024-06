Scovare la droga grazie a un metodo tutto green

È un po’ anche del Montani di Fermo il successo di Carlo Catini, ex allievo che si è da pochissimo laureato in Chimica Clinica, Forense e dello Sport. Carlo al Montani ha passato non solo i 5 anni delle superiori ma anche un anno di ricerche e sperimentazioni per arrivare a discutere la sua tesi di laurea magistrale, presso l’Università di Torino, grazie ad una convenzione di ricerca fra i due enti. "Dissertare i risultati, ottenuti al Montani, nell’aula magna dove anche Primo Levi si laureò è stata una grande emozione", ha commentato Carlo. Le docenti correlatrici Teresa Cecchi ed Arianna Giuliani, di concerto con il relatore Marco Vincenti, hanno accompagnato Carlo in un percorso di ottimizzazione di un metodo inedito e green per analizzare residui di cocaina nella polvere delle banconote. "Carlo è il settimo laureando che sceglie di svolgere le attività sperimentali di chimica presso i nostri laboratori grazie a varie convenzioni con altre università, da Camerino, a Bologna e Parma, in ambiti che hanno riguardato le bioplastiche, gli studi teorici di cromatografia, l’antidoping e le sostanze d’abuso", spiega la docente Cecchi. Gli allievi del quinto anno hanno avuto modo di seguire le lezioni di Carlo, tra le tecnologie di assoluto pregio della scuola: "Poter interagire con l’eccellenza della chimica forense torinese crea occasioni uniche in una scuola superiore, ha commentato la dirigente Stefania Scatasta, Vi sono tanti modi a scuola per parlare di droga ed educare gli studenti alla salute ma gestirne l’analisi selezionando sperimentalmente il miglior modo per preparare i campioni e trattarli cromatograficamente è sicuramente un privilegio reso possibile dalle competenze e dalle strumentazioni del Montani". La dirigente ha incontrato Carlo, insieme con il presidente degli ex allievi Carlo Labbrozzi, per incorniciare un giorno davvero speciale.