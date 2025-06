Si inaugura la mostra di Marina Talyzina

Sarà inaugurata nella sala Castellani alle 21,30 di questa sera la mostra di foto e opere pittoriche dal doppio titolo "Due mondi" o "Dell’occhio e dell’anima" di Marina Talyzina. L’autrice è una giovane donna. Appassionata di pittura e con un gran talento per la fotografia, porta questi mezzi espressivi con sé nel suo "viaggio oncologico" e quindi nel suo mondo. Racconta la sua esperienza attraverso immagini con un potenziale emotivo che apre spiragli di riflessione ed è in grado di far scattare qualcosa di potente in chi ne fruisce.

Per Michaela Vitarelli, presidente dell’Anpof, "l’associazione si fa promotrice di questa mostra con la ferma convinzione che le opere di Marina siano utili a far conoscere la sua esperienza in tutte le sfumature ma anche le inaspettate risorse che emergono nel viverla. Insomma di abbattere quella linea di demarcazione tra due mondi: quello dei sani e quello dei malati".