Spaccio, Lido Tre Archi al setaccio Controlli nelle auto e in due locali

Continuano senza sosta i controlli delle forze dell’ordine lungo il litorale e in particolar modo nel quartiere fermano di Lido Tre Archi. Le attività, in linea con le disposizioni della prefettura, sono partite dal primo pomeriggio e sono proseguite fino a notte inoltrata e sono stati mirate principalmente alla prevenzione dello spaccio di droga e dei reati contro il patrimonio. I controlli hanno visto impegnata la polizia, unitamente agli equipaggi del Reparto prevenzione crimine di Pescara, i carabinieri e la Guardia di Finanza, che si è avvalsa dell’unità cinofila per la ricerca di stupefacenti. All’esito dei servizi sono state identificate più di 160 persone e controllati 84 autoveicoli. Sono stati sottoposti a controllo due esercizi pubblici e segnalate amministrativamente alla Prefettura tre persone sorprese in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente. Durante i posti di controllo lungo le arterie stradali principali, inoltre, sono state fatte due multe e posta in sequestro amministrativo una vettura. Durante un pattugliamento nella zona di Lido Tre Archi, gli agenti ha intercettato un’auto con tre persone a bordo. Una volta bloccato il veicolo, i poliziotti hanno identificato tre uomini di origine albanese, di cui uno con precedenti di polizia, anche inerenti agli stupefacenti. Considerato l’atteggiamento sospetto, è stata fatta intervenire l’unità cinofila della Guardia di Finanza, che ha subito avvertito la presenza di stupefacente sull’auto e addosso ai tre fermati, che vistisi scoperti hanno consegnato due involucri di circa due grammi di hashish. È stata ritirata la patente di guida albanese del conducente. Nel corso del pomeriggio, le forze dell’ordine anche proceduto alla messa in sicurezza di un immobile che era stato occupato abusivamente nei giorni scorsi, sempre a Lido Tre Archi.

Fabio Castori