Strade, fondi regionali per dieci Comuni

Investire sull’intero territorio regionale per rilanciare la sua economia a vantaggio di chi lo abita. In questo scopo rientra il bando emesso dalla Regione per la concessione di tributi a favore dei Comuni volti al miglioramento della rete stradale. I progetti totali ammessi a contributo sono 40 (su 132). L’esito del bando relativo alle province di Ascoli, Fermo e Macerata, è stato presentato ieri nella sala polifunzionale di Pedaso, dall’assessore alle infrastrutture Baldelli affiancato dal consigliere Putzu e dall’ingegner Ciani, accolti dal sindaco di Pedaso Berdini. Presenti i sindaci e amministratori dei 20 Comuni delle tre province, aggiudicatari del bando (emesso con decreto di Giunta lo scorso giugno) e già esecutivo con decreti di assegnazione. Il bando aveva come titolo ‘progettazione e realizzazione di interventi finalizzati a migliorare i livelli di sicurezza della rete stradale attraverso opere infrastrutturali ed implementazione di sistemi e tecnologie per la sicurezza delle persone, dei veicoli e degli animali’. Diversi i criteri di ammissibilità al bando, tra cui il cofinanziamento comunale al progetto, la cantierabilità dell’intervento, conformità urbanistica e abbattimento delle barriere architettoniche. Tra la tipologia degli interventi ammessi: la realizzazione di nuove strade e percorsi pedonali, ciclabili e ciclopedonali, l’adeguamento e messa in sicurezza di strade e percorsi esistenti, realizzazione di rotatorie, di marciapiedi e corsie riservate, attraversamenti sovra o sottopassi per la sicurezza di persone, animali e veicoli. Dei venti Comuni della tre province risultati ammessi a contributo dieci sono della provincia di Fermo, sei di Ascoli e quattro di Macerata. Per Fermo, il massimo del finanziamento concesso dal bando, pari a 300mila euro, è stato assegnato ai Comuni di Rapagnano, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio e Grottazzolina. Si aggiungono: Falerone (299mila) Massa Fermana (364mila) Monte Urano (220mila) Pedaso (193mila euro) Monterubbiano (136mila) Smerillo (133mila). Per la provincia di Ascoli, ammessi a finanziamento i Comuni di: Offida (276mila euro) Ripatransone (244mila) Massignano (167mila) Comunanza (145mila) Montefiore dell’Aso (138mila) Castel di Lama (82mila). Il quadro si completa con la provincia di Macerata: Civitanova Marche (300mila euro) Sant’Angelo in Pontano (240mila) Apiro (240mila) Montelupone (213mila). Dirette e concrete le parole dell’assessore Baldelli, in merito all’intento del Governo Acquaroli dimostrato fin dall’insediamento riconducibile al rilancio corale del territorio regionale, con reale lungimiranza anche attraverso gli obiettivi di Marche Infrastrutture 2032.

Paola Pieragostini