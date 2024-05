Un grande successo la ’Brain Run’

La nuova location, sul lungomare cittadino, ha portato bene alla Brain Run, corsa per sensibilizzare sulla Sla e per raccogliere fondi per il centro clinico Nemo di Ancona: il messaggio è stato veicolato su tutto il litorale elpidiense dagli oltre 650 iscritti alla corsa (250 atleti hanno partecipato alla competitiva di 10 km con percorso validato Fidal, oltre 400 quelli che hanno scelto di fare la camminata non competitiva di 4 km). Una bella partecipazione che ha fatto raccogliere 5mila euro agli organizzatori della Podistica Moretti-Corva, con il presidente Alfonso Ramini che ha consegnato l’assegno al centro frutto dell’impegno di tutta la comunità portoelpidiense. Grande soddisfazione del presidente onorario, Fausto Chioini, colui che vive sulla propria pelle la Sla dal 2018 e che ha ideato e voluto che questa corsa venisse dedicata alla lotta contro la malattia e fosse un mezzo per sostenere la ricerca contro le malattie neurodegenerative. Oltre allo spettacolo offerto dai partecipanti, oltre alla somma raccolta, la Brain Run si è confermata un appuntamento sportivo di grande richiamo tant’è vero che, ai nastri di partenza della 10 km c’erano alcuni tra gli atleti più interessanti del panorama podistico nazionale. Nella categoria maschile, il vincitore è stato Rodrigue Biziyaremye seguito da Lorenzo Dell’Orefice e Dennis Bosire Kiyaka. Per le donne, prima Marika Monaldi, seguita da Cavaline Nahimana e da Nancy Kerubo Karage. "E’ stato un bellissimo colpo d’occhio quello offerto dalla Brain Run – le parole del sindaco Massimiliano Ciarpella –, siamo alla terza edizione".