"Una giornata che deve ispirarci ad essere migliori"

Il sindaco Vesprini ha reso omaggio ieri al monumento ai Caduti in piazza Mentana in occasione della ricorrenza dell’Unità nazionale e della festa delle Forze armate. In chiusura della cerimonia di deposizione della corona d’alloro, il primo cittadino si è rivolto ai presenti, in particolare agli alunni: "Il 4 novembre 1918 terminava la Prima guerra mondiale. Da allora celebriamo l’Unità nazionale e onoriamo le nostre Forze armate, ricordando tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato la loro vita per un ideale di Patria e per un forte senso del dovere. Che questo ci ispiri tutti a essere cittadini migliori, uniti e responsabili".