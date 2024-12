Vacanza premio per i dipendenti della ditta Kharisma

Un insolito regalo di Natale per i dipendenti della ditta Kharisma Srl di Porto Sant’Elpidio, che per ben due anni hanno potuto godersi una vacanza premio. Una bella abitudine che si sono presi Massimo e Simona Zingrillo titolari della ditta Kharisma che nel 2023 hanno accompagnato i dipendenti per un fine settimana tutto spesato a Madonna di Campiglio, quest’anno invece a Lisbona. Un premio molto apprezzato che sembra aver colto nel segno. "Vogliono ringraziare Massimo e Simona – dichiarano le ragazze del team Kharisma - per questa opportunità fantastica. È stata un’esperienza frizzante e piena di sorprese, al prossimo anno".