A Belriguardo un incontro... spaziale Utef Ferrara organizza quattro incontri sul tema "Come vivremo nello spazio". L'ingegnere aerospaziale Vittorio Baraldi parlerà di come le missioni e la ricerca siano essenziali per la risoluzione dei problemi legati al pianeta Terra. L'evento è aperto a tutti e si terrà domani alle 15.30 a Voghiera.