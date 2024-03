A Pontelagoscuro la casa per le associazioni

Le associazioni di Pontelagoscuro trovano sede nel nuovo centro civico. Una concessione formale che è stata presentata ieri nella sala ‘Nemesio Orsatti’, alla presenta dell’assessore al patrimonio, Angela Travagli (foto), presenti le delegazioni del territorio di Pontelagoscuro. Nell’ambito del piano Pnrr, il centro civico di Pontelagoscuro è stato oggetto di recupero e rigenerazione. A seguito del piano previsto dall’assessorato al patrimonio è stato avviato un processo di valorizzazione patrimoniale a livello di contenuto, concedendo sedi ad associazioni virtuose del territorio. In particolar modo, il rinnovato e riqualificato spazio diventerà sede del Comitato "Vivere Insieme", della Pro Loco di Pontelagoscuro, delle associazioni Gev, Enpa, Vola nel cuore, Alice, APS Parkinsoniani & Caregiver AP&C, Nexus asd e U.N.M.S.. L’assessore Angela Travagli nel suo intervento ha ricordato che "Attraverso il recupero e la riqualificazione del centro civico di Pontelagoscuro, la comunità tutta può riappropriarsi e rivivere nuovamente uno spazio così rigenerato, con ricadute positive sul territorio ed un evidente miglioramento della qualità di vita e della sfera sociale dei cittadini. È nata una rete di collaborazione e sinergia - prosegue Travagli - tra le diverse realtà del terzo settore che hanno avuto la possibilità di trovare nuovi spazi, prima inutilizzati, per mettere a frutto le proprie originali capacità di valorizzazione sociale attraverso le attività svolte, facendo sinergia tra loro apportando valore anche al bene comune. Attraverso la rifunzionalizzazione degli spazi abbiamo dato un nuovo valore immobiliare, in un’ottica collaborativa ed inclusiva. Tale rete di collaborazione ha altresì permesso di aumentare il livello di socializzazione della frazione di Pontelagoscuro sviluppandone risorse e potenzialità". Un piano di nuove concessioni, attuato dall’assessore Angela Travagli in sinergia con le associazioni del territorio ‘Comitato Vivere Insieme’ e ‘Pro Loco di Pontelagoscuro’: "Ringrazio anche le associazioni che si sono fatte coinvolgere dall’entusiasmo e si sono messe in gioco accettando una nuova sede in una frazione, adeguando i loro spazi e mettendosi a disposizione fin dall’inizio. È un modello da replicare e sono soddisfatta del ruolo non marginale dell’assessorato al Patrimonio". m.t.