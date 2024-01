Abiti, prezzi e pagamenti

Alcuni consigli utili quando si entra in un negozio. I pagamenti, le carte di credito devono essere accettate dal negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless. Prodotti in vendita, ecco cosa devono avere e come devono essere. I capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale

o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Il cartellino. Indicazione

del prezzo, obbligo del negoziante di indicare

il prezzo normale

di vendita, lo sconto

e, generalmente,

il prezzo finale.