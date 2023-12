E’ stato acceso l’albero di Natale, migliaia di persone in piazza

Ferrara, 8 dicembre 2023 – E’ stato acceso alle 17 di oggi l’albero di piazza della Cattedrale, decretando il via ai festeggiamenti di Natale.

ACCENSIONE ALBERO DI NATALE IN PIAZZA

Migliaia di persone hanno assistito all’accensione dell’abete di 22 metri che ha illuminato il centro. Il pomeriggio è proseguito con le voci del Jubilation Gospel Choir, coro che può vantare collaborazioni con Gianna Nannini e Giorgio Panariello. Nemmeno la pioggia ha fermato la folla in piazza.

In simultanea sono stati accesi gli alberi in piazza Travaglio, piazza dell’Acquedotto, nelle frazioni, come a San Bartolomeo in Bosco, dove c’era il mercatino con prodotti tipici, a Marrara e a Gaibanella. A Viconovo, sul sagrato della chiesa, fino al 25 dicembre c’è l’albero dei desideri, mentre domenica è in programma “Una luce per Betlemme”, alle 12 all’ex Acquedotto di Porotto.