Aggredì infermiera, ora torna in carcere

CENTORintracciato e arrestato dai carabinieri per non aver adempiuto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, un giovane straniero è stato tratto nuovamente in carcere. Nella tarda serata di venerdì, infatti, i carabinieri della Stazione di Cento hanno rintracciato e arrestato un cittadino extracomunitario in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Bologna di sostituzione della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con la custodia cautelare in carcere. Il 24enne era già conosciuto dalle forze dell’ordine e a Cento, a novembre, si era già reso responsabile di almeno due aggressioni, una a un’infermiera del pronto soccorso e l’altra a due carabinieri. Il ragazzo era infatti stato tratto in arresto dai carabinieri centesi lo scorso novembre per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale per avere aggredito, presso il Sanissima Annunziata, un’infermiera e i militari intervenuti sul posto. A questo era seguito a fine dello scorso mese, una lite con i coinquilini nell’appartamento in cui era ospite di una cooperativa e in preda all’alcool aveva sferrato un pugno a due carabinieri guadagnandosi un anno di reclusione con pena sospesa. Il 19 dicembre, poi, era stato arrestato anche dai carabinieri di Castello d’Argile in relazione ai reati di furto e resistenza a pubblico ufficiale, per essersi impossessato di alcuni alcolici in un esercizio commerciale ed aver tentato la fuga opponendo resistenza ai carabinieri. Per quest’ultimo evento l’autorità giudiziaria felsinea ne aveva disposto la presentazione alla Stazione carabinieri di Cento, al cui obbligo l’uomo ha ottemperato per pochi giorni per poi rendersi irreperibile.