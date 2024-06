"Aiuole azzurre e gialle per auspicare la pace"

Sono unanimi i giudizi positivi sulla messa a dimora delle oltre duemila nuove essenze floreali nelle aiuole, lungo i percorsi e vasi presenti nel parco antistante all’abbazia di Pomposa in Comune di Codigoro. Sono state posizionate le essenze di Bidens ferulifolia, un’erbacea perenne di colore giallo abbinate a potunie e surfinie di colore azzurro. In molti hanno sottolineato essere i colori della bandiera ucraina "É vero - afferma il sindaco Alice Zanardi - e li ho scelti personalmente poiché il cielo blu, simboleggia la pace sopra i campi di grano gialli che simboleggiano la prosperità. Vuole essere un invito alla pace per un mondo più solidale verso chi soffre e più rispettoso per l’ambiente. E’ stata anche messa a dimora, nell’aiuola davanti all’ingresso dell’abbazia, una pianta di mimosa - prosegue - sia per un omaggio alla Madonna alla quale è dedicata Pomposa, ma anche a tutte le donne per una società sempre più rispettosa e meno violenta verso tutti e le donne in particolare". E’ stato realizzato anche un nuovo impianto di irrigazione necessario al mantenimento delle piantumazioni, poiché quello attuale era deteriorato e non funzionante, ricoperto con del tessuto per impedire la crescita delle erbacce. "Per il prossimo anno - riprende il primo cittadino - affideremo il servizio di pulizia delle aiuole ad una cooperativa del terzo settore per mantenere inalterata la bellezza attuale. La scelta di una cooperativa del terzo settore - conclude il sindaco - e per coniugare la bellezza di Pomposa alla doverosa attenzione verso le persone più fragili come si conviene alla cristianità che emana questo millenario complesso".

Cla.Casta.