Al Ridotto ospiti da tutta Italia

L’elegante cena di gala allestita al Ridotto del Comunale, con musica dal vivo, ha segnato il sold out ormai da settimane, registrando 150 presenze da tutta Italia e non solo. Due sono le presenze confermate dalla Svezia e Finlandia, ma non mancano anche due siciliani. A stravincere tra le regioni con maggiori affluenze è indubbiamente l’Emilia Romagna con 48 rappresentanti. Dalla nostra regione 18 provengono da Bologna, 14 dal Modenese, 4 da Parma, 2 da Rimini e 20 da Ferrara. Su un totale di 150 prenotazioni complessive, i ferraresi al cenone rappresentano il 13,33 % dei presenti. Le altre regioni più presenti sono il Lazio (25), con 19 persone provenienti da Roma, 2 dalla provincia di Frosinone e 4 dal Viterbese, e la Lombardia, con 22 prenotati tra la provincia di Monza e Brianza, Milano centro e provincia (Cinisello Balsamo), Lago Maggiore (7), Savona e Varese. Le Marche sono rappresentate da Ancona, dalla provincia di Macerata e da quella di Pesaro Urbino. Presenze anche dall’Umbria, dalla Puglia e dal Piemonte, mentre la Toscana si divide con due provenienze da Firenze e due dalla provincia di Lucca. Al Cenone ferrarese anche ospiti dal Veneto (2 da Padova) e dalla Sicilia (2).