"Alcune note di colore sul consiglio comunale tra elogi e polemiche"

Caro Carlino,

il 2 dicembre sono andata in Consiglio Comunale. Non voglio parlare dei lavori ma raccontare alcune note di “colore”. C’era un caldo infernale, non avevo nulla per farmi vento e così ho adoperato per sventolarmi la mascherina che tengo nella borsa per casi di necessità. E l’assessore Fornasini ha ricordato, trattando una delibera, l’aumento delle spese sostenute dal Comune per il riscaldamento. Potrebbero regolare meglio la temperatura, ci vuole poco, ma ci vuol vuole attenzione! Anche il consilgiere Rendine ha alzato la temperatura consigliando alla collega Marchi di non adirarsi, affermando però che quando si adira la trova "particolarmente eccitante"! Durante la trattazione della delibera sull’impianto di biometano di Gaibanella. dopo alcuni interventi della minoranza, ha preso la parola il consigliere di maggioranza Ferrari che ha espresso il suo apprezzamento per il collega di minoranza Burioni come esempio di collaborazione. La medesima cosa hanno espresso il consigliere Guerzoni e l’Assessore Lodi. Infatti trovo che gli interventi del Consigliere Burioni siano sempre civili e ragionevoli. La consigliera Marchi ha eccepito sulla inutilità della delibera. Ed ecco intervenire il sindaco, il quale ha detto alla consigliera Marchi che quella delibera era un atto dovuto e che non conosce neanche l’ABC dell’amministrazione e che deve studiare un pochino di più. Verso la fine appare il senatore Bolboni e il presidente del Consiglio comunale lo saluta per la visita. Un Consiglio tranquillo. Un saluto

Pasquina Ferrari

* * *

DEPUTATI PRIVILEGIATI

E ATTACCHI A LANDINI

Caro Carlino,

Landini è sotto attacco da parte di Salvini e di tutto il centrodestra perché ha pronunciato la parola rivolta sociale. Ho visto l’ultima puntata di Report e mi viene da dire che Landini è stato fin troppo delicato. C’è una banca di cui non faccio il nome per non essere tacciato di populismo (o peggio), proprio davanti a Montecitorio, che offre condizioni vantaggiosissime ai deputati (che non ne hanno bisogno). Report guarda caso è sempre sotto attacco perché scopre queste schifezze. Salvini e compagnia invece di dare dell’irresponsabile a Landini perché ha usato una parola forte, dovrebbe preoccuparsi di eliminare questi privilegi assurdi. Forza Ranucci (conduttore di Report), è così che si scoprono cose che (purtroppo) allontanano i cittadini dalla politica.

Andrea Finotti