Alluvione, assegno da 17mila euro per Prada

Martedì un violento nubifragio ha provato allagamenti a Portomaggiore, ma un anno fa in Romagna si verificò una devastante alluvione. In quell’occasione la generosità dei portuensi decise di premiare Prada, un paese al confine tra i comuni di Faenza e Russi. Dopo un anno gli angeli del fango portuensi sono tornati nella frazione romagnola e non a mani vuote: consegnato ai residenti un assegno di oltre 17 mila euro. "Un anno dopo, è tornata la Festa di Prada, la "Festa d’la faméja" e i volontari hanno offerto un pranzo a tutte le persone che li hanno aiutati a rialzarsi. È stato bellissimo esserci – commenta il sindaco Dario Bernardi - a ricevere la gratitudine vera e commossa del presidente dell’Us Prada Massimo Mazzotti: un anno fa la Portomaggiore Solidale si era messa in moto, guidata dalla Portuense Ciclismo ASD e dai Caduti da Piccoli, e aveva raccolto, con una grande cena che fece registrare una partecipazione di oltre 500 persone. Il ricavato, sommato alle donazioni di aziende, associazioni e cittadini, ha permesso di raccogliere oltre 17 mila euro". E conclude: "Non c’è legame più bello di quel che si crea tramite la solidarietà, e porteremo nel cuore questa giornata e la comunità di Prada, che come ha detto Massimo "grazie a voi continua la sua storia!". La solidarietà è di casa a Portomaggiore con tante iniziative per aiutare le popolazioni colpite dall’alluvione. Anche Portomaggiore l’altro giorno è stata colpita da una bomba d’acqua che ha messo in ginocchio alcune zone del paese.

f. v.