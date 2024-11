Anci, la nomina del sindaco. Fabbri ottiene la Protezione civile: "Esperienza sul campo con il sisma"

È il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, il nuovo Delegato Nazionale per la Protezione Civile dall’assemblea Anci. Proprio l’altro giorno, a Torino, è cominciata l’assemblea annuale, organo di indirizzo generale dell’Associazione nazionale dei comuni italiani, cui sono chiamati a partecipare tutti gli amministratori locali per affrontare i temi d’interesse generale del sistema delle autonomie locali. Alla giornata inaugurale ha partecipato anche, per l’ottavo anno consecutivo, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’assemblea ha eletto il nuovo presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi, che a sua volta ha nominato i rappresentanti dell’ufficio di presidenza dell’associazione, formato dai delegati per materia, dai coordinatori delle conferenze e delle consulte previste dallo Statuto e dal presidente del Consiglio Nazionale, componente di diritto. Il presidente dell’Anci ha inoltre nominato i vicepresidenti nazionali dell’Associazione. Fabbri, aveva già ricoperto nel 2020 l’incarico di delegato nazionale in materia di politiche istituzionali, riforme e autonomie. Ieri sera è arrivata la nuova nomina come delegato alla protezione civile. "Ringrazio il presidente Gaetano Manfredi e l’Anci per avermi nominato delegato nazionale alla Protezione civile – così il primo cittadino – . Sono felice di poter ricoprire questo incarico, cui tengo particolarmente data la mia esperienza sul campo in materia di gestione delle emergenze, prima con il terremoto in Emilia, quando ero sindaco di Bondeno, tra i territori più colpiti dal sisma, poi come vice-commissario per la ricostruzione e infine durante il periodo del Covid-19, come amministratore di Ferrara". "Porterò la mia esperienza a servizio dell’associazione Anci – prosegue – e sono pronto a farmi portavoce a livello nazionale delle istanze per conto dei Comuni, con quell’attenzione verso i territori che è la base per intervenire prontamente durante le emergenze. Emergenze, cambiamenti climatici e devastazioni che sempre più spesso stanno coinvolgendo il nostro Paese e verso i quali dobbiamo farci trovare uniti e preparati". Fabbri, di emergenze, ne ha affrontate diverse. Nel 2012, in seguito al terremoto in Emilia, è stato vice-commissario per la ricostruzione, ricordato ancora oggi per la sua efficace gestione dell’emergenza. Esperienza che gli è stata molto utile durante gli anni di pandemia Covid a Ferrara, riuscendo a distinguersi in Italia per aver creato il primo protocollo in grado di consentire eventi di piazza durante il periodo di restrizioni. Nel 2023 ha realizzato l’importante traguardo di portare Bruce Springsteen per la prima volta a Ferrara in concerto, l’evento più grande e significativo mai avvenuto nella città estense. La manifestazione è stata gestita con l’istituzione di una task force messa in campo per il coordinamento, la gestione e la sicurezza dell’evento.