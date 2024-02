Ancora controlli ad Aguscello

Continuano i servizi di prevenzione e controllo svolti dalle volanti della questura insieme alle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna ad Aguscello, frazione di circa 700 abitanti in aperta campagna, a sette chilometri dal centro cittadino. Un paese nel quale, negli ultimi due mesi, i cittadini hanno segnalato furti in abitazione e una truffa. Nella serata di lunedì sono state impiegate nei controlli serali, dalle 19 a mezzanotte, due pattuglie del reparto e una della questura. Nel complesso sono state identificate 43 di cui cinque con precedenti di polizia. Otto i veicoli controllati. La lente della polizia si è stretta anche su un esercizio commerciale. Analoghi servizi sono stati effettuati la scorsa settimana e verranno realizzati nei prossimi giorni. In campo anche gli investigatori della squadra mobile.