"Andiamo a canestro con la raccolta differenziata"

Lo staff della Benedetto XIV è stato di recente ospite delle Scuole Elementari Malpighi con "Impariamo a differenziare facendo canestro", un’esperienza emozionante e coinvolgente per il team e per i bambini partecipanti. "Abbiamo pensato a questo progetto divertente sulla raccolta differenziata, insieme al nostro Gold Sponsor Asterix – dicono dalla squadra – L’obiettivo era promuovere la consapevolezza sull’importanza della raccolta differenziata, attraverso un’attività coinvolgente, che richiamasse il filo di passione che ci lega a questi bambini, tanti di loro sono tifosi biancorossi e quindi è stata spiegata l’importanza della differenziata attraverso un tiro a canestro nei bidoni". A rendere ancora più speciale l’iniziativa, sono arrivati anche i giocatori Tommaso Bucciol, Maximilian Ladurner e Bernardo Musso, che hanno partecipato all’iniziativa e interagito con gli studenti. "Sensibilizzare gli studenti sulla corretta raccolta differenziata è fondamentale, non solo per l’impatto che può avere nella loro quotidianità, ma anche per entrare a contatto con la Benedetto fuori dal campo e imparare una serie di valori in cui riconoscersi tutti i giorni – proseguono – È stata l’occasione per ribadire l’importanza della comunità biancorossa, con cui si gioisce, si soffre, ma soprattutto, si cresce".