Angelini e Turano salgono sul palco

Aspettando il festival Bonsai, che tornerà a maggio con l’ottava edizione, il teatro Ferrara Off propone oggi alle 21, uno spettacolo per gustarne l’anteprima. Si tratta di ’Several love’s requests’ di Pietro Angelini, in scena con Pietro Turano, una produzione 369 Gradi, con il supporto di Cura Umbria e Artisti Associati. I due artisti, sono stati selezionati con la Chiamata Offline per svolgere un periodo di residenza artistica negli spazi di viale Alfonso I d’Este 13, al termine del quale propongono al pubblico una restituzione in forma di studio. L’ingresso libero, si consiglia la prenotazione al numero 333 6282360 e alla mail info@ferraraoff.it.