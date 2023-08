Animali, diritti e referendum Si firma a Cento

Scade il 15 settembre la raccolta firme per la proposta di tre referendum abrogativi. Per aderire, basta recarsi all’Urp di Cento di via Venticinque Aprile n.1A. Trattano l’abrogazione di tre punti nell’articolo 19 ter sulle disposizioni di coordinamento e transitorie codice penale, leggi speciali in materia di animali. La raccolta è in atto dalla fine del mese di luglio, in collaborazione con l’Ufficio Elettorale. L’Urp per le firme è aperto il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 13. Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: Ora - Movimento rispetto per tutti gli animali (rispettoanimali.it). E’ possibile verificare sul sito del proponente la possibilità della raccolta delle firmae online nello stesso sito (senza recarsi quindi all’Urp del comune).