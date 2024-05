Anziano di 96 anni scompare e scivola in un canale: salvato

Ferrara, 26 maggio 2024 – Stanco, infreddolito e disorientato ma per fortuna senza gravi ferite: è stato salvato in piena notte l’anziano di 96 anni che non era rientrato a casa dopo la sua abituale passeggiata pomeridiana.

Erano stati proprio i familiari dell’uomo a lanciare l’allarme e i carabinieri di Portomaggiore, nel Ferrarese, si sono messi subito all’opera dopo essersi fatti consegnare una foto dell’uomo e raccontare le sue abitudini.

I militari assieme ai vigili del fuoco hanno battuto palmo a palmo i campi della zona e, dopo un paio d'ore di ricerche complicate dal buio della notte, hanno individuato l’anziano che era scivolato in un canale, pieno d’acqua dopo le abbondanti piogge di questi giorni, da cui non era più riuscito a uscire da solo. Era immerso per oltre un metro nella melma.

Per salvarlo, i cCarabinieri che hanno dato vita a una sorta di catena umana e hanno subito allertato i sanitari del 118 che hanno trasportato l'uomo al Pronto Soccorso dell'ospedale di Cona, dove si trova tuttora in osservazione e dove non sarebbe in pericolo di vita.