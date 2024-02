’Aperigame’, al parco cocktail e giochi da tavolo

È pronto a debuttare a Poggio Renatico "Aperigame". Si tratta di quattro domeniche, una al mese da febbraio a maggio, a base di sfide ai giochi da tavolo, aperitivo, tanto divertimento e tanti gadget, fra cui fantastici popsocket green, rigorosamente in materiali riciclati nel rispetto dell’ambiente. Si parte domenica 25 febbraio dalle 17 al Parco Primo Maggio. "Proponiamo, finalmente, un’iniziativa che non viene dagli adulti, ma una proposta pensata dai ragazzi per i ragazzi: un’espressione delle loro esigenze e del loro entusiasmo - spiega Francesca Bergami, candidata sindaca di Siamo Poggio -. È importante che sia così perché è fondamentale ascoltare i nostri giovani, dargli spazi, attenzione, opportunità e soprattutto fiducia. Aperigame, infatti, è un’idea dei ragazzi di Siamo Poggio, che si declina dunque anche in Siamo Giovani: tutti insieme scegliamo il coraggio di progettare il futuro". Candidata che questa mattina alle 11 al Centro Civico presenterà anche simbolo e di un’anteprima del programma elettorale. "Nei nostri progetti infatti non possono mancare i giovani - sottolinea la candidata - Sostenere e promuovere la creatività, la loro capacità di innovazione e comunicazione significa supportarli nello sviluppare le proprie potenzialità, comprendere e rafforzare le proprie competenze. Investire su di loro significa valorizzare la passione, l’impegno, la forza di volontà e aiutare le future generazioni a raggiungere risultati positivi e duraturi". Prende quindi il via da "Aperigame" un progetto che vuole coinvolgere tutti, nella costruzione, trasversale e inclusiva, di una nuova visione di comunità, perché "dalle piccole cose possono nascere grandi cose".