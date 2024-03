Arriva la seconda. La missione è possibile

È una settimana intensissima per le squadre di serie C, che torneranno in campo tra oggi e domani nella trentesima giornata di campionato. E il prossimo weekend naturalmente non è prevista alcuna pausa, quindi con tre gare nel giro di otto giorni per gli allenatori è inevitabile ragionare in funzione degli impegni ravvicinati. Nonostante la vittoria col Sestri Levante quindi mister Di Carlo non ha concesso alcun giorno di riposo alla sua squadra, tornata a lavorare ieri al centro sportivo Fabbri in vista del match in programma domani alle 18,30 al Mazza contro la Torres. Quella sarda potrebbe sembrare la formazione ideale da affrontare in questo momento della stagione, considerando che occupa il secondo posto senza però alcuna possibilità di rimontare la capolista Cesena. La squadra di Sassari è a -12 dalla vetta della classifica e +9 sulla Carrarese che gravita in terza posizione. Il secondo posto appare quindi in cassaforte per la Torres, che può cominciare a gestire le forze in vista dei playoff che la vedranno protagonista. Ma i numeri dicono che la squadra di Greco non ha staccato la spina, anzi sabato scorso ha centrato la quarta vittoria di fila travolgendo 4-1 il Pescara e lanciando un segnale preciso sulle proprie intenzioni. La Torres ha cullato a lungo il sogno di vincere il campionato, ma è stato ben presto chiaro a tutti che il Cesena aveva una marcia in più e che difficilmente i sardi avrebbero potuto lottare fino alla fine per il primo posto. Nonostante tutto, ci hanno creduto davvero fino alla fine di gennaio, quando in seguito ad una mini-crisi di un paio di settimane hanno di fatto detto addio alla possibilità di tenere testa ai romagnoli. Le tre sconfitte consecutive rimediate contro Carrarese, Sestri Levante e Juventus Next Gen quindi hanno riportato sulla terra la Torres, che a partire dalla trasferta sul campo della Lucchese però ha riordinato le idee tornando a macinare gioco e risultati. I recenti successi ottenuti contro Perugia, Pontedera e Pescara – tre squadre che con ogni probabilità termineranno la regular season in zona playoff – la dicono lunga sul valore, le ambizioni e lo stato di forma della squadra di Greco che domani sera scenderà in campo senza l’acqua alla gola o la pressione di chi deve vincere a tutti i costi, ma senza dubbio non con l’atteggiamento di chi è venuto a Ferrara in gita. E non va dimenticato che la Torres ha giocato oltre 24 ore prima dei biancazzurri, un particolare di non poco conto in un turno infrasettimanale. La Spal – che all’andata fermò la corsa dei sardi pareggiando 1-1 allo stadio Sanna – è avvertita.

Programma. Ecco il menù della trentesima giornata di campionato: Pineto-Vis Pesaro (oggi alle 18,30), Virtus Entella-Perugia (oggi alle 18,30), Ancona-Fermana (oggi alle 20,45), Carrarese-Cesena (oggi alle 20,45), Gubbio-Arezzo (oggi alle 20,45), Recanatese-Pescara (oggi alle 20,45), Olbia-Juventus Next Gen (domani alle 18,30), Spal-Torres (domani alle 18,30), Pontedera-Lucchese (domani alle 20,45), Rimini-Sestri Levante (domani alle 20,45).

s.m.