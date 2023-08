Asfaltature a Copparo: Investiti 900mila euro

Prenderà il via oggi da Saletta, il quarto pacchetto di asfaltature volte a mettere in sicurezza la viabilità locale di Copparo. Ammonta a 900mila euro, l’investimento complessivo messo in campo dall’amministrazione comunale per interventi che interesseranno capoluogo e frazioni. E proprio da una frazione, Saletta, cominceranno i cantieri. Nel paese è previsto il ripristino di via Piazza, via Athos Pizzinardi e via Vigara, tre strade contigue che presentano un manto consunto, in cui i ripristini puntuali hanno accentuato le anomalie. Le lavorazioni prevedono innanzitutto la fresatura del manto stradale su tutta la superfice per uno spessore di tre centimetri, la messa in quota di alcuni pozzetti rispetto ai piani della pavimentazione finita e, per rimuovere gli accumuli di terreno a bordo del ponte di via Pizzinardi, la pulizia con rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio. Quindi verrà stesa una mano di attacco per garantire l’ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, dopo la pulizia del piano di posa, e sarà realizzato il nuovo tappeto d’usura. Infine, su tutta la strada è previsto il ripristino della segnaletica orizzontale con vernice rifrangente, come agli incroci con le laterali via Caseggiato, via Vigara, via Corlo, via Otto Marzo, e la ricostruzione del passaggio pedonale in via Pizzinardi. Per quanto riguarda la viabilità sarà gestita attraverso l’istituzione di un senso unico alternato. La manutenzione straordinaria proseguirà, poi, su diverse strade del capoluogo e delle frazioni: via Don Giovanni Bigoni, piazza Gino Melotti, via Loris Baiolini, via Decimo Bottoni, via Provinciale, via Gilberto Zappaterra, piazza XX Settembre, via Settimio Raimondi, via Dino Giovanni Zerbini. Come detto, si tratta del quarto step di asfaltature: nel primo erano stati investiti 270mila euro; nel secondo pacchetto 300mila euro, e 600mila euro nel terzo, che è stato recentemente completato, con interventi che hanno interessato viale Aldo Moro, viale Carducci, via Baroncini tra Cesta e Coccanile, dove si è provveduto al tombamento del fosso, via Ruffetta a Gradizza e via Marchesa a Sabbioncello San Pietro. II Comune ha così voluto mettere mano alle strade che presentano maggiori criticità.

Valerio Franzoni