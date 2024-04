Assicurazioni, stasera un incontro

Torna al centro dell’attenzione il tema delle assicurazioni agevolate in agricoltura per l’anno 2024, nell’ambito degli incontri ’orgoglio Coldiretti’ che l’associazione ferrarese ha messo in campo per affrontare insieme ai soci questioni di rilevanza nella gestione delle aziende agricole ed offrire conoscenze per fare scelte oculate e pertinenti. L’incontro è programmato per stasera alle 20 nella sala convegni Coldiretti Ferrara di Via Renato Hirsch, 19 ed è rivolto ai soci dell’organizzazione di tutta la provincia estense. Interverranno Daniele Curcuruto (responsabile per Bologna e Ferrara dei servizi assicurativi) e Andrea Cavicchioli (tecnico agronomo); conclusioni del direttore Alessandro Visotti.