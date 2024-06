Atti osceni in un supermercato. Si denuda davanti a una cliente

Si abbassa i pantaloni e mostra le parti intime a una cliente intenta a fare la spesa in un supermercato nella zona nord della città. Protagonista della vicenda è un soggetto – riconosciuto come uno straniero – che, intonro alle 20.30 dell’altro ieri, si è lasciato andare ad atti osceni mentre si trovava con un connazionale all’interno dell’esercizio commerciale. La malcapitata che ha dovuto assistere alla scena ha chiamato la polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti, ma i due soggetti nel frattempo si erano già allontanati. Le telecamere dell’esercizio commerciale potrebbero aver ripreso i responsabili. La polizia è ora al lavoro per identificarli.