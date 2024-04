"atti sconsiderati"

"Il giudice ha fotografato in maniera ineccepibile la vicenda, accogliendo totalmente le nostre argomentazioni difensive, integrandole con una raffinata disamina, anche di stampo sociologico, sulla genesi e le vere motivazioni del pentimento di Scavuzzo, sancendone l’assoluta inattendibilità e scovandone la matrice ritorsiva nei confronti di Parisini". Parole dell’avvocato Claudio Maruzzi, difensore dell’ex presidente della Fiera Filippo Parisini. "I danni che provocano questi sconsiderati comportamenti restano comunque in gran parte inemendabili – aggiunge –. La gioia del mio assistito per l’esito dell’udienza preliminare trascina con sé purtroppo ancora il turbamento e l’angoscia con cui ha convissuto in questi anni".