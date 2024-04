Auto si ribalta in Nazario Sauro

Rocambolesco incidente nel pomeriggio di ieri in via Nazario Sauro. Per cause in corso di accertamento, una Opel Corsa si è ribaltata su un fianco all’imbocco della rampa che scende in un garage. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. Fortunatamente, il conducente non ha riportato conseguenze ed è uscito dalla vettura senza particolari problemi. Resta da capire come abbia potuto bloccarsi in quella posizione. Tra le ipotesi c’è che abbia urtato un cordolo, sollevandosi di lato. Tanti i passanti che si sono assiepati intorno alla vettura, incuriositi dalla singolare dinamica dell’incidente.