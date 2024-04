Bach e Chopin,. Gadjiev al Comunale

Giovane e affermato talento del pianoforte, Alexander Gadjiev è il protagonista del concerto in programma stasera per la stagione 2023/2024 di Ferrara Musica. Al teatro Comunale – inizio alle 20.30 – il pianista friulano, che torna a distanza di due anni dal suo debutto ferrarese, si esibirà in un programma che vede un insolito confronto tra il romanticismo di Chopin e Franck e il classicismo di Beethoven, completato in apertura da un brano di Bach e in mezzo, a dividere la scaletta, dal tardo romantico Skrjabin. Gadjiev è nato nel 1994 a Gorizia in una famiglia di musicisti e cresciuto nel cuore della cultura mitteleuropea, maturando una capacità naturale di assorbire, elaborare e rivisitare con gusto proprio stili e linguaggi musicali diversi. Il programma del concerto si apre con la Suite Francese n. 4 di Johann Sebastian Bach, quarta di sei composizioni scritte tra 1722 e 1725 e chiamate da Bach semplicemente Suites pour le clavecin. Denominate poi ‘Francesi’ da due musicologi tedeschi, hanno in realtà ben poco in comune con il gusto francese dal momento che vi appare prevalente lo stile italiano e sono presenti danze come la Polonaise estranee ai modelli d’Oltralpe. Si prosegue con Fryderyk Chopin, di cui Gadjiev eseguirà i Notturni op. 15 n. 1 e n. 2. A seguire, Gadjiev suonerà Prélude, Fugue et Variation di Cesar Franck.