Bambini, arriva la Befana. Dolci e sorprese, ecco dove

Arriva la Befana in piazza Trento e Trieste e la Befana in cammino per Telethon nel centro storico. In piazza Municipale a partire dalle 15.30 animazioni per bambini a cura di Arcigay e Pagliacci senza Gloria, alle 17 è previsto l’arrivo della signora sulla scopa, con la tradizionale distribuzione delle calze di dolciumi ai bimbi presenti. In corso Porta Reno alle 18 è in programma il rogo della Befana, dove un grande fantoccio verrà bruciato per iniziare al meglio il nuovo anno. Volge al termine la manifestazione “Il Paese di Babbo Natale”, dopo 6 settimane di apertura, la Contrada Rione San Paolo saluta oggi la città e i bambini con una grande festa in occasione dell’Epifania. Per tutto il pomeriggio, come sempre, saranno aperte le casette in Piazza Municipale per far giocare i bambini e per riscaldare gli adulti con vin brulè e cioccolata calda; per stuzzicare l’appetito, dalle 18 saranno disponibili arrosticini grigliati, originali abruzzesi. Sempre presente uno stand di Avis. Alle 15 è in programma “Al Castello con la Befana!”, in cui una buffa guida-Befana accompagnerà i bambini e i loro genitori alla scoperte delle suggestive sale del Castello Estense, tra letture, filastrocche e indovinelli della “Vecchia”, per trascorrere un pomeriggio a imparare divertendosi in compagnia.

Nelle frazioni, la Befana si festeggia con Don Andrea a San Bartolomeo in Bosco, mentre a Viconovo alle 15 ci sarà il raduno delle Befane e dei Befanoni, e a seguire la passeggiata per le vie del paese. A Casaglia invece sarà donata ai bambini una piccola cassetta e 10 euro di buono libri, con un rinfresco per le famiglie.

Sempre oggi tutti i musei civici (Museo Schifanoia e Civico Lapidario, e Casa di Ludovico Ariosto) e il Museo della Cattedrale, insieme al Castello, rimarranno aperti senza giorno di chiusura, fino a domani, con i consueti orari (www.comune.fe.it/prenotazionemusei e www.castelloestense.it). Prosegue a Palazzo dei Diamanti anche la mostra dedicata all’artista Achille Funi, aperta tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30 (con chiusura biglietteria 45 minuti prima), compresa l’Epifania. Oggi inoltre sono previste aperture serali straordinarie fino alle 23 (chiusura biglietteria alle 22, info: www.palazzodiamanti.it) e visite guidate alle 21 (ritrovo ore 20.45 nel giardino dei Diamanti, prenotazioni: raccontarearte@gmail.com, 339.1969869).