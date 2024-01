’Barattoni’, partenza col botto

Quasi cinquecento presenze nel fine settimana: partenza col botto al "Barattoni" di Ostellato con la rassegna teatrale. Natalino Balasso inaugura SipariOstellato 2024 con il tutto esaurito, poi 200 presenze per la rassegna Junior! il giorno seguente. Con oltre due ore e mezza ininterrotte e a ritmo sostenuto, Balasso ha infatti coinvolto attivamente il pubblico, che si è lasciato trasportare in un immaginario narrativo che ha spaziato con grande destrezza dall’umorismo caustico alla graffiante satira di costume, non disdegnando momenti di liricità e di grande profondità e riflessione. Il pubblico è stato fautore attivo dello spettacolo, interagendo, suggerendo ed entrando in parte, secondo un dialogo tra palcoscenico e platea che ha alimentato la grande verve improvvisativa dell’interprete, che ha regalato a Ostellato una serata davvero memorabile.

"Mi piace sottolineare – commenta il direttore artistico Massimiliano Venturi – anche il buon riscontro, domenica pomeriggio, di Paolo Rech, burattinaio e principale animatore della compagnia bellunese Bambabambin, che con il suo nuovo spettacolo ’Quel diavolo di Arlecchino’ ha incantato e divertito una platea di quasi 200 spettatori di tutte le età.