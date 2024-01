"Basta accuse contro l’ospedale. E non intasiamo il Pronto soccorso"

Caro Carlino,

stiamo assistendo a un fuoco di fila contro i Pronto soccorso e anche lamentele nei confronti dell’ospedale di Cona. Va detto che in campo sanitario la Regione Emilia Romagna è la prima in Italia e non da oggi. Basta guardare a quello che succede ad esempio a Napoli, Bari e in altre città italiane. Personalmente ho esperienza dell’ospedale di Cona, del Pronto soccorso (immagine d’archivio BP) e del reparto di Terapia intensiva e di Chirurgia diretto dal professor Gabriele Anania. Tutti degni della qualifica di eccellenza e cosi mi risulta anche tanti altri reparti dello stesso ospedale. Certo che se si va al Pronto soccorso per una febbriciattola, per un mal di gola, ovvero per piccoli disturbi, l’intasamento è inevitabile. E teniamo presente che gli organici di medici e infermieri sono fortemente ridotti e i pochi sanitari che operano fanno dei veri miracoli. Occorrerebbe molta più attenzione nei riguardi della sanità da parte del Governo: aumentate gli organici, date molti più contributi e maggiori stipendi al personale. Ricordiamo che medici e infermieri fanno parte del settore più importante del Paese, la salute pubblica.

Gennaro Chiaino