Befane a Renazzo e Dodici Morelli

Venerdì, Befana a Renazzo, XII Morelli e Reno Centese organizzata dall’Associazione Grande volontariato sociale per bambini la befana sarà di due tipi. Chi vorrà la visita della befana a casa, tra le 15.30 e le 17.30 dovrà portare il regalo alla ex scuola media piano terra a fianco della Canonica e la vecchina lo consegnerà a domicilio dalle 19 alle 20. Per la consegna verrà chiesta un’offerta di 3 euro a bambino e se consegna fuori Renazzo un rimborso a km. Tutto il guadagno andrà in beneficenza per la missione di Suor Cecilia Cavicchi. La sera, poi, ci sarà il rogo in piazza alle 21 ma dalle 20.30 si gioca per vincere il SuperRegalo offerto dai Negozianti di Renazzo e vin brulè per tutti gratis. A XII Morelli, organizzata da Pro Loco Tiramòla, dalle 19 ci sarà la consegna a domicilio dei regali ai bambini dalle befane. I regali da distribuire verranno ritirati presso il Bar Ciro.