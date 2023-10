‘Belle storie’ per bimbi. Aspettando Halloween

Continuano gli appuntamenti del mercoledì pomeriggio con le letture di ‘Belle Storie’ per bambini alla biblioteca Aldo Luppi di Porotto (via Arginone 320). Il prossimo incontro è in calendario domani, alle 17, con la lettrice Claudia che racconterà storie misteriose e paurose per aspettare Halloween. A seguire ci sarà un laboratorio a tema.