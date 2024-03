"Betoniere, traffico quotidiano". Le nostre abitazioni tremano"

"Si intervenga su via Sammartina, la situazione non è cambiata da anni". E’ un appello accorato quello di Bruno Volpe, residente nella frazione di Chiesuol del Fosso in via Sammartina, classificata come ‘zona 30’. Una situazione che secondo il racconto del cittadino, perdura da tempo.

"Sono oltre quattro anni – precisa – che sulla via Sammartina noi residenti viviamo una situazione di disagio continuo. A seguito della presenza di un’importante azienda di produzione calcestruzzi preconfezionati, conglomerati bituminosi, cemento, ghiaia e sabbia, registriamo quotidianamente un intenso passaggio di mezzi pesanti, come camion e betoniere". Un fatto che ha creato degli avvallamenti e cedimenti parziali della carreggiata stradale sulla via Sammartina. "Spesso ci troviamo i davanzali di casa – prosegue Bruno Volpe – pieni di polvere, inoltre quando passano questi mezzi le nostre case tremano. Si tratta di un tratto di circa 200 metri dove la strada ha ceduto, i mezzi pesanti passano ad una velocità oltre ai 30 chilometri orari consentiti. La vicenda è stata segnalata agli uffici comunali". A seguito della nuova asfaltatura di qualche anno fa, prima erano presenti tre dossi rallenta-traffico con funzione di dissuasori della velocità. A completamento dei lavori ne sono rimasti due, uno all’inizio della via e un altro al termine del tratto residenziale. "Chiediamo che venga ripristinato anche il terzo dosso, in prossimità del quartiere residenziale di questa via. Qui vige il limite di velocità 30 km orari, ma nessuno lo rispetta e passano – prosegue – a tutta velocità vicino alle nostre case. È necessario, quindi, individuare e posizionare un dosso per attenuare il più possibile la velocità nel tratto dove ci sono le abitazioni. Oltre un controllo periodico della polizia locale, che non sempre è presente".

Mario Tosatti