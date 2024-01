Biogas, il comitato:: "Dateci i documenti"

"Il Comune ci ha negato l’accesso agli atti. Non fornisce le proprie osservazioni presentate in relazione alla richiesta di ampliamento avanzata da Cà Bianchina". Lo segnala Il Gruppo Informale per la Tutela del Territorio e della Salute di Vigarano Mainarda, affidandosi a Marco Falciano. Da tempo il gruppo di cittadini segue il procedimento amministrativo di modifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale (Aua) richiesto dall’azienda biogas. "Siamo preoccupati - spiegano - per l’impatto sul territorio che deriva dal potenziale ampliamento dell’impianto". E hanno avanzato puntuali osservazioni ad Arpae. Dal canto suo il Comune aveva annunciato di di aver proposto autonome osservazioni " senza però rendere noto quale fosse il loro contenuto" spiega il gruppo. Ecco dunque che hanno chiesto l’accesso agli atti. "Il comune tuttavia - segnalano - in maniera del tutto inattesa e senza addurre motivazione, entro il termine di trenta giorni previsti dalla vigente normativa, non ha fornito alcun atto documentale, negando, di fatto, un pieno diritto dei cittadini. Conoscere i dettagli di un procedimento in cui si è parte attiva - sottolineano - e che potrebbe incidere sulla salute , riteniamo sia legittimo".