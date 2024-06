Blackout in stazione. Traffico in tilt per ore

Pomeriggio di caos in stazione a causa di un blackout che ha paralizzato la linea ferroviaria creando ritardi e pesanti disagi. All’origine del guasto, avvenuto intorno alle 16 all’ingresso dello scalo estense, ci sarebbe un treno merci di un’impresa ferroviaria privata. Stando alle prime ricostruzioni, il convoglio, che viaggiava in direzione nord, all’entrata in stazione avrebbe danneggiato la linea di alimentazione elettrica dei treni. Le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento. Ieri pomeriggio, infatti, la priorità dei tecnici era quella di ripristinare la circolazione ferroviaria nel più breve tempo possibile.

Il guasto ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione. I treni regionali sono stati limitati a Rovigo e San Pietro in Casale. Il disservizio ha interessato anche la tratta tra Ferrara e Gaibanella, sulla linea Ferrara-Ravenna, e quella tra il capoluogo e Vigarano Pieve, lungo la Ferrara-Suzzara. I convogli hanno accumulato ritardi in media di novanta minuti. Nel frattempo sono stati disposti autobus sostitutivi che facevano la spola tra Ferrara, Gaibanella, Vigarano Pieve e San Pietro in Casale. I treni a lunga percorrenza sono invece stati deviati via Verona, con inevitabili ripercussioni sui tempi di viaggio. A causa del blackout, decine e decine di pendolari sono rimasti per ore sui binari o nell’atrio della stazione bloccati in attesa di capire come fare per tornare a casa. La situazione ha iniziato a sbloccarsi intorno alle 19. A quell’ora, infatti, la circolazione è ripresa su uno dei due binari fra Rovigo e San Pietro in Casale, a senso unico alternato. Poco dopo, al termine del lavoro dei tecnici, è stato riaperto anche l’altro binario. Intorno a quell’orario è ripresa anche la circolazione fra Ferrara e Gaibanella. Una giornata di calvario che ha reso molto problematico il ritorno a casa di tanti viaggiatori rimasti a lungo in attesa o costretti a rimediare con altri mezzi.

f. m.