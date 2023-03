Bompani, l’appello a partecipare

I circoli del Pd di Ostellato e Fiscaglia hanno promosso un incontro sulla vicenda in atto della storica azienda Fox Bompani, che si è tenuto a Ostellato, al quale hanno partecipato i sindaci delle due località, i rappresentanti sindacali e diversi cittadini. Nel corso dell’incontro, introdotto dai segretari dei due circoli e da un intervento della sindaca di Ostellato, è stata compiuta, da parte dei rappresentanti della Fiom Giovanni Verla ed Emanuele Farinelli, un’ampia e documentata disamina della vicenda che da diversi anni, con alterne vicende, ha interessato l’Azienda, le sue maestranze, le Istituzioni e le forze politiche che in vari modi e con costante interesse l’hanno seguita.

"Non si è potuto fare a meno di constatare come tale impegno – scrivono i Dem –, non venga affatto riconosciuto dall’ad, associato a una critica aspra dell’attività svolta dalle rappresentanze sindacali che pure hanno aderito in più occasioni alle richieste dell’Azienda, avallando anche rinunce da parte dei lavoratori, volte a favorire le promesse di ripresa da questa avanzate e purtroppo finora non verificatesi.

Il Pd invita dunque i cittadini ad assistere numerosi all’intervento dell’assessore regionale Vincenzo Colla, che si svolgerà lunedì alle 9 presso i cancelli dell’Azienda, in segno di solidarietà con tutte le maestranze, con le Istituzioni e con l’Azienda stessa".