Bonoli: "I 5 Stelle non appoggiano Baldini alle prossime elezioni"

Ad Argenta come in Puglia il Movimento 5 Stelle non si coalizzerà con il centrosinistra, ma correrà da solo. E’ la linea scelta dal consigliere comunale Mirco Bonoli: "Da Roma – afferma in un documento politico il rappresentante pentastellato – ci ordinano di allearci con i progressisti, non sarebbe un mio problema, avendo sempre avuto le mie radici nella sinistra, ma non posso sottovalutare il fatto che sono il rappresentante politico di un Movimento che in questo territorio si è sempre posto in opposizione all’amministrazione presente. Come è altrettanto vero che ogni forma di collaborazione proposta alla suddetta amministrazione dai consiglieri precedenti a me, i quali hanno fondato e fatto la storia del Movimento in Argenta, non abbia mai ottenuto adeguata considerazione, oltre che non rispettare eventuali patti". Riguardo le scelte locali, il Movimento dovrebbe rispettare la base, "poiché conosce veramente le persone sul territorio, avendoci a che fare spesso. Con tali premesse ritengo quindi che l’unico modo per uscire da questo conflitto interno il Movimento 5 Stelle di Argenta lo possa fare non prendendo posizione e lasciando che ogni persona iscritta o simpatizzante possa fare la sua scelta libera, tenendo conto delle personalità dei candidati e dei loro programmi. Allo stesso tempo ognuno si sentirebbe libero di essere del Movimento e sostenerlo per le Europee e per le future sfide regionali e nazionali che ci attendono". E aggiunge: "Per non assumermi la responsabilità di una scelta che non può essere solo mia, ho fatto convocare in una riunione gli iscritti al Movimento argentano, ed è risultato evidente che la maggioranza dei presenti e di chi mi ha contattato nelle giornate seguenti, poiché impossibilitato ad essere presente quella serata specifica, era assolutamente contraria a sostenere il Pd ed il suo candidato sindaco".