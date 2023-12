’Botti’ vietati a Capodanno

Vietati i botti nel Comune di Ostellato. Il sindaco Elena Rossi ha firmato l’ordinanza che vieta l’accensione e il lancio di fuochi artificio, l’utilizzo e lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti e altri artifici pirotecnici nel territorio del Comune dalle 12 di domenica 31 dicembre alle 7 di domenica 7 gennaio 2024, a salvaguardia della pubblica incolumità, del benessere degli animali e della tutela e dei beni pubblici e privati. L’impiego di materiali esplosivi, a causa del volume di forza esplodente liberata dagli scoppi, per l’uso improprio oppure per il malfunzionamento degli ordigni, rischia infatti di procurare lesioni alle persone, anche gravi e gravissime, nonché danni a cose, ma anche effetti traumatici agli animali di affezione. Senza sottovalutare l’impatto che potrebbe avere dover ricorrere alle cure per le conseguenze dei botti su pronto soccorso e ospedali.