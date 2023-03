Bruce Springsteen a Ferrara, ambientalisti bocciati dal ministero dell’Ambiente

Ferrara, 24 marzo 2023 – “Nel ricorso non c’è alcun accenno a specie protette e/o alla direttiva habitat. La deduzione fatta dai ricorrenti è infatti non la violazione di una norma quanto un eccesso di potere per irragionevolezza". Inizio marzo, chi scrive è il Ministero dell’Ambiente che, in due fogli, risponde alla richiesta di parere avanzato dal Consiglio di Stato prima ancora della trasposizione (da parte del Comune) del contenzioso straordinario al Tar. Oggetto: l’arcinota diatriba sulla location scelta per il mega evento del 18 maggio, il concerto di Bruce Springsteen e della E Street Band per la prima delle tre tappe italiane (le altre a Roma e a Monza) che ha visto spazzare via 50mila biglietti in un amen. Tutti per il Boss al Parco urbano. Animal liberation, associazione bolognese "antivivisezione-diritti degli animali", impugnò la delibera 508 dell’amministrazione, presentando un ricorso straordinario diretto al capo dello Stato con "Comune ed enti che hanno sottoscritto la convenzione" tacciate di "eccesso di potere per irragionevolezza". Nell’atto si sottolineava come il concerto andrebbe "a nuocere in modo irreperibile alle specie vegetali e animali del parco". Poi "impatti sulla fauna causati dalle emissione di rumori", il "disturbo della riproduzione", e nel calderone anche un...