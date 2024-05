Cade nel canale in bici e annega: aveva 46 anni

Portoferrara, 1 maggio 2024 – Ad accorgersi di quel corpo che affiorava dall’acqua sono stati alcuni operai che stavano tagliando l’erba lungo le sponde del canale. Quando i soccorsi sono arrivati a Portoverrara, per l’uomo – identificato come un pachistano di 46 anni, regolare sul territorio – non c’era ormai più nulla da fare.

All’origine di tutto ci sarebbe una tragica fatalità. I primi accertamenti condotti dai carabinieri della compagnia di Portomaggiore e dal medico legale hanno portato immediatamente a escludere cause violente all’origine di quel decesso.

L’ipotesi più accreditata è che l’uomo, che era in sella alla sua bicicletta, sia stato colto da un malore a seguito del quale è caduto nel canale, annegando.

L’allarme è scattato intorno alle 15.30 da via Centrale, a Portoverrara. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Ai pompieri il compito di recuperare il corpo e di riportarlo a riva, dove la medicina legale lo ha esaminato escludendo subito cause violente.