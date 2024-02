Camera mortuaria, completato l’ampliamento

COPPARO

Sono stati completati i lavori di ampliamento delle aree ad uso degli operatori della camera mortuaria di Copparo, all’interno della Casa di Comunità ‘Terre e Fiumi’. La struttura è utilizzata dalla metà dell’anno scorso, dopo che il Comune attraverso Patrimonio, per accelerare i tempi di apertura, ha messo mano all’intervento di riqualificazione eseguito dall’Azienda Usl di Ferrara che aveva fatto rilevare diverse problematiche tali da non consentire il normale avvio della gestione da parte della società Gecim. In un’ottica di ulteriore miglioramento del servizio, però, sentite le esigenze delle onoranze funebri, si è provveduto a rendere fruibile un altro spazio dello stabile di 27 metri quadrati, lasciato precedentemente al grezzo, come area obitoriale aggiuntiva.

L’adeguamento del locale alle nuove finalità ha visto l’esecuzione di interventi necessari alla salubrità dello spazio e al controllo della temperatura interna. Si è provveduto dunque alla posa di contro pareti interne di cartongesso tinteggiate con tinta lavabile, al ripristino della pavimentazione in cemento con la stesura di strato di finitura in resina, alla nuova posa di controsoffitto in cartongesso, con adattamento degli impianti elettrico e di rilevazioni fumi, e all’installazione di un impianto di condizionamento. Questo nuovo intervento, dunque, darà risposta alle necessità che erano state presentate dagli operatori delle onoranze funebri e va a sommarsi alle altre opere che hanno interessato la struttura, consentendo la sua riapertura dallo scorso anno, con ambienti a norma, dotati di tecnologie avanzate e locali accoglienti e raccolti.

Valerio Franzoni