Camminata della pace. Seconda edizione

Una camminata e corsa di solidarietà ricordando l’importante valore della Pace. L’appuntamento è in programma domenica 26 maggio. Dopo il riscontro di partecipazione della prime due edizioni torna anche quest’anno la ‘camminata per la Pace’. Un evento ludico, culturale e solidale organizzato dalla Polisportiva Doro in collaborazione con il gruppo Emergency Ferrara. Una camminata non competitiva che si può fare da soli, in compagnia o assieme al proprio amico a 4 zampe con lo scopo di unire attività fisica e solidarietà attraverso la richiesta di pace e di diritti umani nel mondo. Questa seconda edizione della ‘camminata per la Pace’ si svolgerà domenica con ritrovo alle 8.30 al centro ricreativo ‘Il Parco’ in via Canapa Ferrara. Qui i partecipanti potranno procedere per le iscrizioni, mentre la partenza è programmata per le 10. La chiusura della manifestazione è prevista per le 12.30 ed il percorso seguirà le orme di Biagio Rossetti tra le vie della Addizione Erculea.